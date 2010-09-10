Подарок девушке
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Подарок девушке
Привет друзья! Выбираю подарок своей девушке на день рождения. Какие интересные идеи можете посоветовать? Не хочется быть банальным. Она у меня любит готовить, своего рода хобби. Думаю может купить именные халаты, чтобы готовить вместе? Что скажите? Что вы обычно дарите своим любимым на день рождение?
Re: Подарок девушке
Классная идея-это совместный сеанс эротического массажа . Вы оба получите удовольствие, которое ранее не испытывали. Не пожалеете это точно.
Re: Подарок девушке
Духи, мне они во все времена нравятся и никогда не лишние. Но с ароматом нужно быть внимательным, лучше выпытать у девушки что ей хочется.
Re: Подарок девушке
Все зависит от предпочтений девушки. Моя жена домоседка, хозяйственная, поэтому планирую подарить посуду чугунную вот такую https://vezuviy.su/catalog/chugunnaya-posuda/ Да и вообще, посуда никогда стоять не будет, все равно любая женщина ей воспользуется.
Re: Подарок девушке
То же вариант. К тому же можно купить довольно качественную и я бы даже сказал эксклюзивную посуду совсем не дорого, если попробовать поискать ее на этом сайте http://tiller.ru/ где можно попасть на хорошие скидки. Так что не упускайте такой шанс.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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