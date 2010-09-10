Сообщение vlad1m1r » 24 окт 2018, 21:56

я всегда прямо спрашиваю у человека, что он хочет, что подарить. всгда выпытываю. пусть сюрпризом это не будет, но и на полке пылиться тоже!

всё будет хорошо!