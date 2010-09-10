Подарок девушке

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Подарок девушке

Сообщение Kyper » 18 мар 2018, 16:59

Привет друзья! Выбираю подарок своей девушке на день рождения. Какие интересные идеи можете посоветовать? Не хочется быть банальным. Она у меня любит готовить, своего рода хобби. Думаю может купить именные халаты, чтобы готовить вместе? Что скажите? Что вы обычно дарите своим любимым на день рождение?

Изображение
Вернуться к началу
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Подарок девушке

Сообщение Hijid » 26 апр 2018, 14:14

Классная идея-это совместный сеанс эротического массажа . Вы оба получите удовольствие, которое ранее не испытывали. Не пожалеете это точно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
sol
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Подарок девушке

Сообщение sol » 07 май 2018, 12:33

Духи, мне они во все времена нравятся и никогда не лишние. Но с ароматом нужно быть внимательным, лучше выпытать у девушки что ей хочется.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Подарок девушке

Сообщение Anthonn » 01 окт 2018, 14:36

Все зависит от предпочтений девушки. Моя жена домоседка, хозяйственная, поэтому планирую подарить посуду чугунную вот такую https://vezuviy.su/catalog/chugunnaya-posuda/ Да и вообще, посуда никогда стоять не будет, все равно любая женщина ей воспользуется.
Вернуться к началу
щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Подарок девушке

Сообщение щукин » 17 окт 2018, 20:04

То же вариант. К тому же можно купить довольно качественную и я бы даже сказал эксклюзивную посуду совсем не дорого, если попробовать поискать ее на этом сайте http://tiller.ru/ где можно попасть на хорошие скидки. Так что не упускайте такой шанс.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
vlad1m1r
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:55
Откуда: РЗН

Re: Подарок девушке

Сообщение vlad1m1r » 24 окт 2018, 21:56

я всегда прямо спрашиваю у человека, что он хочет, что подарить. всгда выпытываю. пусть сюрпризом это не будет, но и на полке пылиться тоже!
всё будет хорошо!
Вернуться к началу
щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Подарок девушке

Сообщение щукин » 45 минут назад

То же вариант. Хотя сюрприз все же лучше. Когда мне вот подарили вот такой смартфон Doogee BL9000 https://mobilegadjet.ru/katalog/1071-doogee-bl9000.html то я был доволен этому подарку, потому как я сам бы ни зачто не выбрал бы себе телефон,всегда был бы чем то недоволен. а так получил современный и стилизированный под кожу смартфон.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость