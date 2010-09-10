выбор ковра
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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выбор ковра
У отца скоро день рождения, и я хочу подарить ему что-то стоящее, все таки круглая дата и он положительно повлиял на мое развитие и становление, как бизнесмена. Решил купить ему в Москве, настоящий турецкий ковер из шерсти или может даже шелка. Слышал, что по шелку, даже полезно ходить босиком) Только вопрос, как правильно выбрать, чтобы не попасть на подделку? Как можно проверить натуральность шерсти и шелка? Вот такие ковры мне понравились.
Re: выбор ковра
Второй вариант ничего.
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