Скоро Пасха
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Скоро Пасха
Вам на заметку - рецепт пасхи в духовке.
Куличи пасхальные собственного приготовления - это гордость каждой хозяйки в праздничные дни. Предлагаем на этот раз попробовать традиционный рецепт английского кулича.
Продукты
(на 10 порций)
Мука - 5 стаканов
Масло сливочное - 200 г
Сахар - 1 стакан
Молоко горячее - 200 г
Молоко теплое - 100 г
Дрожжи сухие активные - 11 г
или дрожжи свежие - 20 г
Яйца - 3 шт.
Изюм - 1,5 стакана
Продукты для приготовления английского кулича.
Как приготовить английский кулич:
Муку просеять.
Молоко (200 г) подогреть до горячего состояния, но не кипятить. Растворить в молоке сахар.
Масло растопить на минимальном огне (около 40 градусов).
Подогреть до 40 градусов 100 г молока. Развести дрожжи.
В горке муки сделать воронку. Добавить масло и молоко с сахаром.
Замесить тесто из муки, сливочного масла, сахара и 200 г горячего молока.
Дрожжи с молоком соединить с тестом.
Замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем или пленкой. Оставить в теплом месте на 40-60 минут.
Изюм вымыть, обсушить.
Отделить белки от желтков. Белки взбить в крепкую пену.
Когда тесто поднимется, ввести в него сначала 3 желтка.
Потом ввести 3 белка, взбитых в пену. Перемешать.
А затем промытый и просушенный изюм.
Перемешать. Дать подойти в теплом месте (20-30 минут).
Форму смазать растительным маслом, обсыпать мукой.
Включить духовку.
Тесто разделить на 4-6 частей (в зависимости от размера форм).
Включить духовку.
Тесто переложить в подготовленную форму, еще раз дать куличу подняться (15-20 минут).
Формы с тестом поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать при 180 градусах до золотистости (около 40 минут).
Кулич английский готов.
А теперь рецепт как сделать сахарную глазурь для кулича.
Белая глазурь для торта по традиционному рецепту готовится на основе сахарной пудры и яичного белка. По этому рецепту готовят и белую глазурь для куличей.
Продукты
(на 1 порцию)
Пудра сахарная - 1 стакан
Белок яичный - 1 шт.
Сок лимона - по вкусу
Продукты для изготовления белой глазури для украшения торта перед вами.
Как готовить глазурь для украшения тортов и пирожных:
Отделить белок от желтка. Белок должен быть охлажденным.
Стакан сахарной пудры и один яичный белок стереть добела.(Сахарную пудру лучше добавлять частями.)
Выдавить из лимона сок. Взбивать, прибавляя сок лимона по вкусу.
Пирожные, торты и куличи, покрытые глазурью, надо поставить в нежаркий духовой шкаф для подсушки глазури.
Приятного аппетита!
Куличи пасхальные собственного приготовления - это гордость каждой хозяйки в праздничные дни. Предлагаем на этот раз попробовать традиционный рецепт английского кулича.
Продукты
(на 10 порций)
Мука - 5 стаканов
Масло сливочное - 200 г
Сахар - 1 стакан
Молоко горячее - 200 г
Молоко теплое - 100 г
Дрожжи сухие активные - 11 г
или дрожжи свежие - 20 г
Яйца - 3 шт.
Изюм - 1,5 стакана
Продукты для приготовления английского кулича.
Как приготовить английский кулич:
Муку просеять.
Молоко (200 г) подогреть до горячего состояния, но не кипятить. Растворить в молоке сахар.
Масло растопить на минимальном огне (около 40 градусов).
Подогреть до 40 градусов 100 г молока. Развести дрожжи.
В горке муки сделать воронку. Добавить масло и молоко с сахаром.
Замесить тесто из муки, сливочного масла, сахара и 200 г горячего молока.
Дрожжи с молоком соединить с тестом.
Замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем или пленкой. Оставить в теплом месте на 40-60 минут.
Изюм вымыть, обсушить.
Отделить белки от желтков. Белки взбить в крепкую пену.
Когда тесто поднимется, ввести в него сначала 3 желтка.
Потом ввести 3 белка, взбитых в пену. Перемешать.
А затем промытый и просушенный изюм.
Перемешать. Дать подойти в теплом месте (20-30 минут).
Форму смазать растительным маслом, обсыпать мукой.
Включить духовку.
Тесто разделить на 4-6 частей (в зависимости от размера форм).
Включить духовку.
Тесто переложить в подготовленную форму, еще раз дать куличу подняться (15-20 минут).
Формы с тестом поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать при 180 градусах до золотистости (около 40 минут).
Кулич английский готов.
А теперь рецепт как сделать сахарную глазурь для кулича.
Белая глазурь для торта по традиционному рецепту готовится на основе сахарной пудры и яичного белка. По этому рецепту готовят и белую глазурь для куличей.
Продукты
(на 1 порцию)
Пудра сахарная - 1 стакан
Белок яичный - 1 шт.
Сок лимона - по вкусу
Продукты для изготовления белой глазури для украшения торта перед вами.
Как готовить глазурь для украшения тортов и пирожных:
Отделить белок от желтка. Белок должен быть охлажденным.
Стакан сахарной пудры и один яичный белок стереть добела.(Сахарную пудру лучше добавлять частями.)
Выдавить из лимона сок. Взбивать, прибавляя сок лимона по вкусу.
Пирожные, торты и куличи, покрытые глазурью, надо поставить в нежаркий духовой шкаф для подсушки глазури.
Приятного аппетита!
Re: Скоро Пасха
Еще могу предложить рецепт пасхи из творога.
Творожная пасха, рецепт с вареными желтками.
Продукты (на 10 порций)
Творог - 1 кг
Сметана - 500 г
Изюм - 400 г
Масло сливочное (комнатной температуры) - 200-250 г
Желтки вареные - 5 шт.
Сахар - 150-200 г
Ванильный сахар - по вкусу
1. Яйца отварить вкрутую (вареным белкам придется найти другое применение, например, в салате). Вареные желтки натереть на мелкой терке.
2. Размягченное масло (не топить в микроволновке!) растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить желтки.
3. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку (для того, чтобы творожная масса была однородной и воздушной). Добавить в масляную смесь.
4. Изюм хорошо вымыть, проварить пару минут и остудить. Добавить в творожно-масляную смесь сметану, изюм. Все тщательно перемешать.
5. Дуршлаг покрыть чистой марлей и выложить туда творожную массу. Хорошо закрутить марлю. Сверху положить тарелочку и пресс.
6. Дуршлаг установить в какую-нибудь емкость (чтобы стекала жидкость с творожной массы) и поставить в холодильник.
7. Творожная пасха должна выстояться в холодильнике 2-3 дня. Украсить пасху по желанию.
Творожная пасха, рецепт с вареными желтками.
Продукты (на 10 порций)
Творог - 1 кг
Сметана - 500 г
Изюм - 400 г
Масло сливочное (комнатной температуры) - 200-250 г
Желтки вареные - 5 шт.
Сахар - 150-200 г
Ванильный сахар - по вкусу
1. Яйца отварить вкрутую (вареным белкам придется найти другое применение, например, в салате). Вареные желтки натереть на мелкой терке.
2. Размягченное масло (не топить в микроволновке!) растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить желтки.
3. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку (для того, чтобы творожная масса была однородной и воздушной). Добавить в масляную смесь.
4. Изюм хорошо вымыть, проварить пару минут и остудить. Добавить в творожно-масляную смесь сметану, изюм. Все тщательно перемешать.
5. Дуршлаг покрыть чистой марлей и выложить туда творожную массу. Хорошо закрутить марлю. Сверху положить тарелочку и пресс.
6. Дуршлаг установить в какую-нибудь емкость (чтобы стекала жидкость с творожной массы) и поставить в холодильник.
7. Творожная пасха должна выстояться в холодильнике 2-3 дня. Украсить пасху по желанию.
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