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amelina Гость RZN.info Сообщения: 24 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Скоро Пасха Цитата Сообщение amelina » 21 мар 2018, 14:42





Куличи пасхальные собственного приготовления - это гордость каждой хозяйки в праздничные дни. Предлагаем на этот раз попробовать традиционный рецепт английского кулича.

Продукты

(на 10 порций)

Мука - 5 стаканов

Масло сливочное - 200 г

Сахар - 1 стакан

Молоко горячее - 200 г

Молоко теплое - 100 г

Дрожжи сухие активные - 11 г

или дрожжи свежие - 20 г

Яйца - 3 шт.

Изюм - 1,5 стакана



Продукты для приготовления английского кулича.

Как приготовить английский кулич:



Муку просеять.

Молоко (200 г) подогреть до горячего состояния, но не кипятить. Растворить в молоке сахар.

Масло растопить на минимальном огне (около 40 градусов).

Подогреть до 40 градусов 100 г молока. Развести дрожжи.

В горке муки сделать воронку. Добавить масло и молоко с сахаром.

Замесить тесто из муки, сливочного масла, сахара и 200 г горячего молока.

Дрожжи с молоком соединить с тестом.

Замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем или пленкой. Оставить в теплом месте на 40-60 минут.

Изюм вымыть, обсушить.

Отделить белки от желтков. Белки взбить в крепкую пену.

Когда тесто поднимется, ввести в него сначала 3 желтка.

Потом ввести 3 белка, взбитых в пену. Перемешать.

А затем промытый и просушенный изюм.

Перемешать. Дать подойти в теплом месте (20-30 минут).

Форму смазать растительным маслом, обсыпать мукой.

Включить духовку.

Тесто разделить на 4-6 частей (в зависимости от размера форм).

Включить духовку.

Тесто переложить в подготовленную форму, еще раз дать куличу подняться (15-20 минут).

Формы с тестом поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать при 180 градусах до золотистости (около 40 минут).

Кулич английский готов.



А теперь рецепт как сделать сахарную глазурь для кулича.



Белая глазурь для торта по традиционному рецепту готовится на основе сахарной пудры и яичного белка. По этому рецепту готовят и белую глазурь для куличей.

Продукты

(на 1 порцию)

Пудра сахарная - 1 стакан

Белок яичный - 1 шт.

Сок лимона - по вкусу



Продукты для изготовления белой глазури для украшения торта перед вами.

Как готовить глазурь для украшения тортов и пирожных:



Отделить белок от желтка. Белок должен быть охлажденным.

Стакан сахарной пудры и один яичный белок стереть добела.(Сахарную пудру лучше добавлять частями.)

Выдавить из лимона сок. Взбивать, прибавляя сок лимона по вкусу.

Пирожные, торты и куличи, покрытые глазурью, надо поставить в нежаркий духовой шкаф для подсушки глазури.



Приятного аппетита! Вам на заметку - рецепт пасхи в духовке Куличи пасхальные собственного приготовления - это гордость каждой хозяйки в праздничные дни. Предлагаем на этот раз попробовать традиционный рецепт английского кулича.Продукты(на 10 порций)Мука - 5 стакановМасло сливочное - 200 гСахар - 1 стаканМолоко горячее - 200 гМолоко теплое - 100 гДрожжи сухие активные - 11 гили дрожжи свежие - 20 гЯйца - 3 шт.Изюм - 1,5 стаканаПродукты для приготовления английского кулича.Как приготовить английский кулич:Муку просеять.Молоко (200 г) подогреть до горячего состояния, но не кипятить. Растворить в молоке сахар.Масло растопить на минимальном огне (около 40 градусов).Подогреть до 40 градусов 100 г молока. Развести дрожжи.В горке муки сделать воронку. Добавить масло и молоко с сахаром.Замесить тесто из муки, сливочного масла, сахара и 200 г горячего молока.Дрожжи с молоком соединить с тестом.Замесить мягкое тесто. Накрыть полотенцем или пленкой. Оставить в теплом месте на 40-60 минут.Изюм вымыть, обсушить.Отделить белки от желтков. Белки взбить в крепкую пену.Когда тесто поднимется, ввести в него сначала 3 желтка.Потом ввести 3 белка, взбитых в пену. Перемешать.А затем промытый и просушенный изюм.Перемешать. Дать подойти в теплом месте (20-30 минут).Форму смазать растительным маслом, обсыпать мукой.Включить духовку.Тесто разделить на 4-6 частей (в зависимости от размера форм).Включить духовку.Тесто переложить в подготовленную форму, еще раз дать куличу подняться (15-20 минут).Формы с тестом поставить в духовку на среднюю полку. Выпекать при 180 градусах до золотистости (около 40 минут).Кулич английский готов.А теперь рецепт как сделать сахарную глазурь для кулича.Белая глазурь для торта по традиционному рецепту готовится на основе сахарной пудры и яичного белка. По этому рецепту готовят и белую глазурь для куличей.Продукты(на 1 порцию)Пудра сахарная - 1 стаканБелок яичный - 1 шт.Сок лимона - по вкусуПродукты для изготовления белой глазури для украшения торта перед вами.Как готовить глазурь для украшения тортов и пирожных:Отделить белок от желтка. Белок должен быть охлажденным.Стакан сахарной пудры и один яичный белок стереть добела.(Сахарную пудру лучше добавлять частями.)Выдавить из лимона сок. Взбивать, прибавляя сок лимона по вкусу.Пирожные, торты и куличи, покрытые глазурью, надо поставить в нежаркий духовой шкаф для подсушки глазури.Приятного аппетита! Вернуться к началу

amelina Гость RZN.info Сообщения: 24 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Скоро Пасха Цитата Сообщение amelina » 21 мар 2018, 15:33



Творожная пасха, рецепт с вареными желтками.



Продукты (на 10 порций)

Творог - 1 кг

Сметана - 500 г

Изюм - 400 г

Масло сливочное (комнатной температуры) - 200-250 г

Желтки вареные - 5 шт.

Сахар - 150-200 г

Ванильный сахар - по вкусу



1. Яйца отварить вкрутую (вареным белкам придется найти другое применение, например, в салате). Вареные желтки натереть на мелкой терке.



2. Размягченное масло (не топить в микроволновке!) растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить желтки.



3. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку (для того, чтобы творожная масса была однородной и воздушной). Добавить в масляную смесь.



4. Изюм хорошо вымыть, проварить пару минут и остудить. Добавить в творожно-масляную смесь сметану, изюм. Все тщательно перемешать.



5. Дуршлаг покрыть чистой марлей и выложить туда творожную массу. Хорошо закрутить марлю. Сверху положить тарелочку и пресс.



6. Дуршлаг установить в какую-нибудь емкость (чтобы стекала жидкость с творожной массы) и поставить в холодильник.



7. Творожная пасха должна выстояться в холодильнике 2-3 дня. Украсить пасху по желанию. Еще могу предложить рецепт пасхи из творога Творожная пасха, рецепт с вареными желтками.Продукты (на 10 порций)Творог - 1 кгСметана - 500 гИзюм - 400 гМасло сливочное (комнатной температуры) - 200-250 гЖелтки вареные - 5 шт.Сахар - 150-200 гВанильный сахар - по вкусу1. Яйца отварить вкрутую (вареным белкам придется найти другое применение, например, в салате). Вареные желтки натереть на мелкой терке.2. Размягченное масло (не топить в микроволновке!) растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить желтки.3. Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку (для того, чтобы творожная масса была однородной и воздушной). Добавить в масляную смесь.4. Изюм хорошо вымыть, проварить пару минут и остудить. Добавить в творожно-масляную смесь сметану, изюм. Все тщательно перемешать.5. Дуршлаг покрыть чистой марлей и выложить туда творожную массу. Хорошо закрутить марлю. Сверху положить тарелочку и пресс.6. Дуршлаг установить в какую-нибудь емкость (чтобы стекала жидкость с творожной массы) и поставить в холодильник.7. Творожная пасха должна выстояться в холодильнике 2-3 дня. Украсить пасху по желанию. Вернуться к началу

amelina Гость RZN.info Сообщения: 24 Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 13:53 Re: Скоро Пасха Цитата Сообщение amelina » 25 минут назад Три вида глазури для пасхального кулича



Хочу напомнить вам, дорогие хозяюшки,

как готовится



Белая глазурь: взбить 1 белок и 100 грамм сахарной пудры. Добавить 1 столовую ложку лимонного сока.



Шоколадная глазурь: Измельчить плитку шоколада, добавить 1 ст. ложку какао, 1 стакан сахара и 1/2 стакана воды. Поставить смесь на огонь, варить до загустения.



Ванильная глазурь: Взбить в пену 1 белок и 150 грамм сахарной пудры, добавить 1 ст. ложку лимонного сока и немного ванилина. Покрыть глазурью верх кулича и поставить в нагретую духовку, чтобы глазурь запеклась! Хочу напомнить вам, дорогие хозяюшки,как готовится сахарная глазурь для кулича Белая глазурь: взбить 1 белок и 100 грамм сахарной пудры. Добавить 1 столовую ложку лимонного сока.Шоколадная глазурь: Измельчить плитку шоколада, добавить 1 ст. ложку какао, 1 стакан сахара и 1/2 стакана воды. Поставить смесь на огонь, варить до загустения.Ванильная глазурь: Взбить в пену 1 белок и 150 грамм сахарной пудры, добавить 1 ст. ложку лимонного сока и немного ванилина. Покрыть глазурью верх кулича и поставить в нагретую духовку, чтобы глазурь запеклась! Вернуться к началу

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