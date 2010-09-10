Сообщение amelina » 10 мар 2020, 15:38

Отличный рецепт -

как готовить пасху из творога

Творожная пасха с шоколадом и орехамиНеобычная шоколадная пасха из творога с орехами и кокосовой стружкой. Этот рецепт уж очень нам полюбился. Оригинальное сочетание вкусов и простота приготовления.ПродуктыТворог домашний - 500 гСливки 20% жирности - 200 млМасло сливочное - 100 гЯйца - 3 шт.Сахар - 150 гШоколад темный - 50 гШоколад молочный - 50 гСтружка кокосовая - 2 ст.л.Орехи - по вкусуКак приготовить творожную пасху (без выпечки):Творог протереть через мелкое сито.Смешать с размягченным сливочным маслом, нарезанным кубиками.Яйца взбить с сахаром. Влить сливки.Соединить яичную смесь с творогом. Поставить творожную массу на медленный огонь. Уваривать, постоянно помешивая, до появления пузырьков.Разделить творожную заготовку для пасхи на три одинаковые части. По отдельности растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане. В две части добавить различные виды шоколада, а в третью - кокосовую стружку. Во все три ёмкости отправить дробленые орешки по вкусу.Форму для пасхи поставить на плоскую тарелку вверх дном, застелить марлей. Заполнить форму творожной массой, чередуя белую, молочную и тёмную части. Сначала аккуратно вылить массу с кокосовой стружкой, затем с молочным шоколадом, а последний слой - с темным шоколадом.Сверху осторожно накрыть марлей, на марлю положить картонку размером с форму. Затем установить гнет и убрать в холод где-то на сутки. За это время с пасхи стечет лишняя жидкость.Через сутки снять гнет и перевернуть творожную пасху на блюдо. Перевернуть пасху на плоскую тарелку, освободить от формы и марли. По желанию полить сверху растопленным шоколадом. Украсить орехами.