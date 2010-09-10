тренажер бубновского мтб 2
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тренажер бубновского мтб 2
Каждый обратившийся в Центр получает свою личную программу оздоровления, выполняя которую с каждым сеансом приближается к заветной цели - восстановлению трудоспособности и свободе от лекарственного обезболивания. Выполняя все рекомендации специалистов Центра, Вы вернете не только подвижность в суставах и избавитесь от болей, но и значительно повысите качество своей жизни. Бояться надо только одного - физической невозможности обратиться в такой Центр».
Двойные тренажеры мтб 1-4 для кинезитерапии широкий выбор у известного завода-производителя спортивных тренажеров для центров Бубновского .
Производитель реабилитационных тренажеров и аксессуаров Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Кропивницкий , Полтава , Ровно , Ужгород , Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
Двойные тренажеры мтб 1-4 для кинезитерапии широкий выбор у известного завода-производителя спортивных тренажеров для центров Бубновского .
Производитель реабилитационных тренажеров и аксессуаров Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Запорожье , Кропивницкий , Полтава , Ровно , Ужгород , Черкассы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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