кинезис тренажер

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PetrPag
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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кинезис тренажер

Сообщение PetrPag » Сегодня, 00:47

Тренажер имеет полимерное покрытие, цвет на выбор. Грузоблочный стек т состоит из 10 обрезиненных металлических плит весом по 5кг и хромированных направляющих. Общий вес стека 60кг. Изменение нагрузки происходит при помощи селектора (фиксатора). Для приведения в движение грузов используется трос 4 мм с усилием на разрыв 400 кг с макс. нагрузкой - 600кг. Скрытая система подшипников качения и амортизаторов обеспечивает плавность хода и шумопоглощение.

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