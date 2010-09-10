кинезис тренажер
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кинезис тренажер
Тренажер имеет полимерное покрытие, цвет на выбор. Грузоблочный стек т состоит из 10 обрезиненных металлических плит весом по 5кг и хромированных направляющих. Общий вес стека 60кг. Изменение нагрузки происходит при помощи селектора (фиксатора). Для приведения в движение грузов используется трос 4 мм с усилием на разрыв 400 кг с макс. нагрузкой - 600кг. Скрытая система подшипников качения и амортизаторов обеспечивает плавность хода и шумопоглощение.
Реабилитационные тренажеры мтб 1 лучшие скидки от заслуживающего доверия завода спортивных тренажеров для инвалидов .
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Реабилитационные тренажеры мтб 1 лучшие скидки от заслуживающего доверия завода спортивных тренажеров для инвалидов .
Производитель реабилитационных тренажеров и аксессуаров Sporthappy.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Днепр , Ивано-Франковск , Луцк , Полтава , Ровно , Херсон, Черновцы курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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