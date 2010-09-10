кинезис тренажер бубновского

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Alexbub
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Зарегистрирован: 27 май 2017, 21:38
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кинезис тренажер бубновского

Сообщение Alexbub » 27 минут назад

Благодаря полному комплексу тренажера стал доступен бОльший спектр упражнений :
- одновременно двумя руками для плечевого пояса, что необходимо при восстановлении мышц шеи при нестабильности позвонков шейного отдела;
- шаговые и скрещивающие движения ногами для пояснично-крестцового отдела в декомпрессии позвоночного столба, что позволяет быстро снимать корешковый, а также помогает интенсивной работе мышц малого таза (чем ускоряет процесс выздоровления при гинекологических и урологических заболеваниях).
Все это способствует симметричному развитию мышц спины, верхнего плечевого пояса, а в результате – снятию мышечного спазма.

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