кинезис тренажер бубновского
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кинезис тренажер бубновского
Благодаря полному комплексу тренажера стал доступен бОльший спектр упражнений :
- одновременно двумя руками для плечевого пояса, что необходимо при восстановлении мышц шеи при нестабильности позвонков шейного отдела;
- шаговые и скрещивающие движения ногами для пояснично-крестцового отдела в декомпрессии позвоночного столба, что позволяет быстро снимать корешковый, а также помогает интенсивной работе мышц малого таза (чем ускоряет процесс выздоровления при гинекологических и урологических заболеваниях).
Все это способствует симметричному развитию мышц спины, верхнего плечевого пояса, а в результате – снятию мышечного спазма.
Двойные тренажеры мтб 1 4 лучшая цена от знаменитого завода спортивных тренажеров для центров кинезитерапии бубновского .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения шейного остеохондроза Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Луцк , Николаев , Тернополь , Харьков , Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
- одновременно двумя руками для плечевого пояса, что необходимо при восстановлении мышц шеи при нестабильности позвонков шейного отдела;
- шаговые и скрещивающие движения ногами для пояснично-крестцового отдела в декомпрессии позвоночного столба, что позволяет быстро снимать корешковый, а также помогает интенсивной работе мышц малого таза (чем ускоряет процесс выздоровления при гинекологических и урологических заболеваниях).
Все это способствует симметричному развитию мышц спины, верхнего плечевого пояса, а в результате – снятию мышечного спазма.
Двойные тренажеры мтб 1 4 лучшая цена от знаменитого завода спортивных тренажеров для центров кинезитерапии бубновского .
Производитель тренажеров и аксессуаров для лечения шейного остеохондроза Kiddishop.com.ua доставку осуществляет к Вам домой по всей Украине : Винница , Киев , Луцк , Николаев , Тернополь , Харьков , Хмельницкий курьерскими компаниями Новая Почта, Интайм или транспортом завода без предоплаты в течении 2-3 дней после заказа. Стоимость доставки 350-400 грн.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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