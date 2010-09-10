блочный тренажер бубновского

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PetrPag
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Зарегистрирован: 17 июл 2017, 19:37
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блочный тренажер бубновского

Сообщение PetrPag » 23 минуты назад

Многофункциональная блочная рама (аналог тренажера Бубновского)
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Тренажеры для кинезитерапии
Представление о том, что движение является самым доступным и самым эффективным лекарством, сложилось в глубокой древности. Сегодня существует масса методик восстановления здоровья с помощью движения. Особое место занимают упражнения, выполняемые с помощью специальных восстановительных (реабилитационных) тренажеров. Такие тренажеры позволяют дозировать нагрузку и управлять отягощениями при выполнении упражнений. Наибольшую известность в России получил кинезис тренажер премиум класса, тренажер Бубновского, многофункциональная блочная рама.

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