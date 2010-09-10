1850 год - Карта Менде Рязанской губернии

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Стёпа МЕН
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 11:46

1850 год - Карта Менде Рязанской губернии

Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 18:00

Кто увлекается историей?
Очень интересная подборка карт Рязанской области.

Топографическая межевая карта Рязанской губернии. Автор: Александр Иванович Менде (Мендт)(1800 - 1868). Масштаб карты: 1:84000 (двухверстовка). А.И. Менде с 1849 по 1866 г. руководил топографическими и картографическими работами в центральной части Российской Империи к северу и востоку от столицы.

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