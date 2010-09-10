Сообщение Стёпа МЕН » Сегодня, 18:00

Кто увлекается историей?Очень интересная подборка карт Рязанской области.Топографическая межевая карта Рязанской губернии. Автор: Александр Иванович Менде (Мендт)(1800 - 1868). Масштаб карты: 1:84000 (двухверстовка). А.И. Менде с 1849 по 1866 г. руководил топографическими и картографическими работами в центральной части Российской Империи к северу и востоку от столицы.