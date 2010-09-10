1850 год - Карта Менде Рязанской губернии
Линки на интересные ресурсы, страницы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
1850 год - Карта Менде Рязанской губернии
Кто увлекается историей?
Очень интересная подборка карт Рязанской области.
Топографическая межевая карта Рязанской губернии. Автор: Александр Иванович Менде (Мендт)(1800 - 1868). Масштаб карты: 1:84000 (двухверстовка). А.И. Менде с 1849 по 1866 г. руководил топографическими и картографическими работами в центральной части Российской Империи к северу и востоку от столицы.
ссылка
Очень интересная подборка карт Рязанской области.
Топографическая межевая карта Рязанской губернии. Автор: Александр Иванович Менде (Мендт)(1800 - 1868). Масштаб карты: 1:84000 (двухверстовка). А.И. Менде с 1849 по 1866 г. руководил топографическими и картографическими работами в центральной части Российской Империи к северу и востоку от столицы.
ссылка
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей