Любимая комедия и те которые понравились из новеньких

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Любимая комедия и те которые понравились из новеньких

Сообщение mihel60 » Вчера, 23:57

Давайте делиться любимыми просмотренными комедиями и которые понравились. Вот например на днях было тяжело на душе, вспомнил и посмотрел старую комедию Свадьба в Малиновке, получил неописуемое удовольствие и поднял себе настроение, так что рекомендую людям в возрасте и молодежи проникнуться юмором и сатирой прошлой эпохи советского кинематографа.

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