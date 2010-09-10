Любимая комедия и те которые понравились из новеньких
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Любимая комедия и те которые понравились из новеньких
Давайте делиться любимыми просмотренными комедиями и которые понравились. Вот например на днях было тяжело на душе, вспомнил и посмотрел старую комедию Свадьба в Малиновке, получил неописуемое удовольствие и поднял себе настроение, так что рекомендую людям в возрасте и молодежи проникнуться юмором и сатирой прошлой эпохи советского кинематографа.
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