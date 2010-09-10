Любимая комедия и те которые понравились из новеньких

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Любимая комедия и те которые понравились из новеньких

Сообщение mihel60 » 28 мар 2018, 23:57

Давайте делиться любимыми просмотренными комедиями и которые понравились. Вот например на днях было тяжело на душе, вспомнил и посмотрел старую комедию Свадьба в Малиновке, получил неописуемое удовольствие и поднял себе настроение, так что рекомендую людям в возрасте и молодежи проникнуться юмором и сатирой прошлой эпохи советского кинематографа.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Любимая комедия и те которые понравились из новеньких

Сообщение vorog58 » 59 минут назад

Кстати я тоже смотрю с большим удовольствием старые советские комедии. Но так же мне нравится смотреть и зарубежные , но только действительно хорошие и смешные комедии. На пример такие как Чокнутая. Эта новая американская комедия и в главное роли Наталия Орейро, Фернан Мирас, Диего Торрес Не стану пересказывать сюжет , а советую посмотреть его здесь: https://kinoface.net/filmy-2018/ Надеюсь , что она вам понравится и вы весело проведете время.
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