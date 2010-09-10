Любимая комедия и те которые понравились из новеньких
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Любимая комедия и те которые понравились из новеньких
Давайте делиться любимыми просмотренными комедиями и которые понравились. Вот например на днях было тяжело на душе, вспомнил и посмотрел старую комедию Свадьба в Малиновке, получил неописуемое удовольствие и поднял себе настроение, так что рекомендую людям в возрасте и молодежи проникнуться юмором и сатирой прошлой эпохи советского кинематографа.
Re: Любимая комедия и те которые понравились из новеньких
Кстати я тоже смотрю с большим удовольствием старые советские комедии. Но так же мне нравится смотреть и зарубежные , но только действительно хорошие и смешные комедии. На пример такие как Чокнутая. Эта новая американская комедия и в главное роли Наталия Орейро, Фернан Мирас, Диего Торрес Не стану пересказывать сюжет , а советую посмотреть его здесь: https://kinoface.net/filmy-2018/ Надеюсь , что она вам понравится и вы весело проведете время.
Re: Любимая комедия и те которые понравились из новеньких
Кстати тоже на днях посмотрел не плохую американскую комедию Отец года : Как то подвипившие друзья поспорили , чей отец круче. Но один из папаш воспринял этот спор всерьез. И вот , что из этого вышло. Вы узнаете посмотрел эту комедию на Форумке ТВ http://funtik.tv/11786-otec-goda-2018-online.html в хорошем качестве и без рекламы.
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