как выбрать?

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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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как выбрать?

Сообщение makson999 » 30 мар 2018, 13:58

Друзья, у нас возник такой вопрос. каковы особенности мебельных крепежей и какие варианты существуют?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: как выбрать?

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 01:48

а вам для чего конкретно? ох, мне кажется, что лучше все-таки будет по этому поводу посмотреть конкретные видеоуроки на ютуб. Там обычно много подобных вещей подробно рассказывают.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: как выбрать?

Сообщение Haminahu » Сегодня, 02:09

makson999 писал(а):Друзья, у нас возник такой вопрос. каковы особенности мебельных крепежей и какие варианты существуют?

Наиболее разновидное виды мебельного крепежа - это мебельный уголок, конфирмат, шкант, стяжки, полкодержатели и болт-гайка? вас что из этого интересует?) как видите, вариантов просто масса. если вдруг вы просто хотели своими руками выполнить крепеж, то здесь https://mblx.ru/komplektuyushhie/669-mebelnyj-krepezh.html есть подробные инструкции по каждой из разновидностей) Есть также крепления для стекла, металла и пластика, это тоже стоит учитывать при выборе.Наиболее прочным же считается болт-гайка.
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