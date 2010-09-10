как выбрать?
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- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
как выбрать?
Друзья, у нас возник такой вопрос. каковы особенности мебельных крепежей и какие варианты существуют?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: как выбрать?
а вам для чего конкретно? ох, мне кажется, что лучше все-таки будет по этому поводу посмотреть конкретные видеоуроки на ютуб. Там обычно много подобных вещей подробно рассказывают.
Re: как выбрать?
makson999 писал(а):Друзья, у нас возник такой вопрос. каковы особенности мебельных крепежей и какие варианты существуют?
Наиболее разновидное виды мебельного крепежа - это мебельный уголок, конфирмат, шкант, стяжки, полкодержатели и болт-гайка? вас что из этого интересует?) как видите, вариантов просто масса. если вдруг вы просто хотели своими руками выполнить крепеж, то здесь https://mblx.ru/komplektuyushhie/669-mebelnyj-krepezh.html есть подробные инструкции по каждой из разновидностей) Есть также крепления для стекла, металла и пластика, это тоже стоит учитывать при выборе.Наиболее прочным же считается болт-гайка.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: как выбрать?
о, кстати, тут тоже очень хорошо все эти моменты описаны) спасибо, мне и самой интересно было почитать!
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