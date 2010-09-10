Сообщение Надежда 79 » 02 апр 2018, 01:48

а вам для чего конкретно? ох, мне кажется, что лучше все-таки будет по этому поводу посмотреть конкретные видеоуроки на ютуб. Там обычно много подобных вещей подробно рассказывают.