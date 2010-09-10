Магазины фермерского мяса в Рязани
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Магазины фермерского мяса в Рязани
Никто не подскажет такие магазины где есть? Именно-фермерского мяса, а не сети мясокомбинатов. Маленькие. Может кто закупается там уже?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 264
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Магазины фермерского мяса в Рязани
Не знаю как сейчас - больше года в Рязани не живу, но раньше не было. За мясом ездил в Тульскую область, договаривался с частником
Только живи, и до всего доживешь
2 сообщения • Страница 1 из 1
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