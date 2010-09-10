Магазины фермерского мяса в Рязани

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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Магазины фермерского мяса в Рязани

Сообщение Cezar » Вчера, 10:25

Никто не подскажет такие магазины где есть? Именно-фермерского мяса, а не сети мясокомбинатов. Маленькие. Может кто закупается там уже?
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Магазины фермерского мяса в Рязани

Сообщение Дед Анатольич » Вчера, 15:17

Не знаю как сейчас - больше года в Рязани не живу, но раньше не было. За мясом ездил в Тульскую область, договаривался с частником
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6473
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Магазины фермерского мяса в Рязани

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:13

Cezar писал(а):Никто не подскажет такие магазины где есть? Именно-фермерского мяса, а не сети мясокомбинатов. Маленькие. Может кто закупается там уже?

ул. Школьная, д. 101, Рязань

Остались ли в Рязанской области мясокомбинаты? Где они расположены? в Шацке,Скопине и Касимове.
Или иногородние.http://ryazan.reginforms.ru/spravka/pro ... inaty.html
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