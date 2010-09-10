Бонусы Betsstore
Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.
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Бонусы Betsstore
Один из самых лучших букмекеров Betsstore предлагать своим клиентам отличные бонусы.
1. За каждый репост в социальных сетях ы получите 5$ на свой счет
2. Так же за каждое пополнение счета через сбербанк вам будут начисляться 5% от вашего депозита.
3. Так же получай те кэшбэк до 10%
4. Получайте промокоды до 30$.
Подробнее на сайте https://goo.gl/1tG5TM
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