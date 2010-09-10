Что мне делать?

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Что мне делать?

Сообщение Hijid » 09 апр 2018, 08:59

У меня такая проблема, люблю свою партнершу, но у меня не стоит. Не знаю что делать: поменять партнершу или попробовать разнообразить сексуальную жизнь. Например, попробовать секс втроем http://prostitutkisamaryxxx.com/ , там, говорят, девочки на любой вкус.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Что мне делать?

Сообщение LitvinA » Сегодня, 13:48

Ну и вы это называете любовью? А если с ней попробовать но только вдвоем что-то новое? Вообще, к доктору раз не стоит. Может и gipoplaziya-yaichek.ru в этом проблема?
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