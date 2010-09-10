Что мне делать?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Что мне делать?
У меня такая проблема, люблю свою партнершу, но у меня не стоит. Не знаю что делать: поменять партнершу или попробовать разнообразить сексуальную жизнь. Например, попробовать секс втроем http://prostitutkisamaryxxx.com/ , там, говорят, девочки на любой вкус.
Re: Что мне делать?
Ну и вы это называете любовью? А если с ней попробовать но только вдвоем что-то новое? Вообще, к доктору раз не стоит. Может и gipoplaziya-yaichek.ru в этом проблема?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Что мне делать?
обратиться к психологу сначала
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей