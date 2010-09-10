Документы !

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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Документы !

Сообщение nekit1984 » 13 апр 2018, 21:48

Здравствуйте нужен хороший перевод документов в русского на испанский .Скажите мне переводчика искать ?или что делать ,я просто первый раз с этим столкнулся ..голова кругом (
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Документы !

Сообщение Voed » 56 минут назад

Не рекомендую обращаться к фрилансерам. Лучше в какую-то серьезную компанию с хорошими отзывами. Не экономьте на этом.
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