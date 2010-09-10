Документы !

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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Документы !

Сообщение nekit1984 » 13 апр 2018, 21:48

Здравствуйте нужен хороший перевод документов в русского на испанский .Скажите мне переводчика искать ?или что делать ,я просто первый раз с этим столкнулся ..голова кругом (
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Документы !

Сообщение Voed » 07 май 2018, 16:26

Не рекомендую обращаться к фрилансерам. Лучше в какую-то серьезную компанию с хорошими отзывами. Не экономьте на этом.
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Документы !

Сообщение Малинка90 » Сегодня, 14:13

Я бы тоже не стала к фрилансам обращаться. Иногда переводят кое как.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Документы !

Сообщение Voed » Сегодня, 14:29

Мне недавно потребовался устный перевод, я обратился в бюро переводов http://www.t-link.ru/services/ustniy-perevod/. Остался очень доволен работой, синхронист работает на уровне, никаких задержек в переводе. Речь плавная и размеренная, не мешает вести переговоры и не отвлекает от важного. Честно говоря, вообще перестал его замечать, а это показатель профессионализма.
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