Документы !
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Документы !
Здравствуйте нужен хороший перевод документов в русского на испанский .Скажите мне переводчика искать ?или что делать ,я просто первый раз с этим столкнулся ..голова кругом (
Re: Документы !
Не рекомендую обращаться к фрилансерам. Лучше в какую-то серьезную компанию с хорошими отзывами. Не экономьте на этом.
Re: Документы !
Я бы тоже не стала к фрилансам обращаться. Иногда переводят кое как.
Re: Документы !
Мне недавно потребовался устный перевод, я обратился в бюро переводов http://www.t-link.ru/services/ustniy-perevod/. Остался очень доволен работой, синхронист работает на уровне, никаких задержек в переводе. Речь плавная и размеренная, не мешает вести переговоры и не отвлекает от важного. Честно говоря, вообще перестал его замечать, а это показатель профессионализма.
Re: Документы !
nekit1984 писал(а):Здравствуйте нужен хороший перевод документов в русского на испанский .Скажите мне переводчика искать ?или что делать ,я просто первый раз с этим столкнулся ..голова кругом (
Зайдите на сайт услуг переводчиков и встретьтесь с ним
5 сообщений • Страница 1 из 1
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