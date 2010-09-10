Сообщение mihel60 » 25 апр 2018, 00:51

Двойник

kinokrad.co.po-tu-storonu-dvoynik.jpg (26.67 КБ) 1113 просмотров

Делимся фильмами и фантастическими сериалами которые понравились и можно предложить знакомым для просмотра. Вот например на днях закончил смотреть 10-тую серию понравившегося фантастического фильма 2018 года, про шпионов, порталы и параллельное измерение на планете Земля. По началу показался достаточно нудным, но потом вникнув понял что сериал достаточно интересный, новые артисты и идеи в которой проявляются недостатки параллельной реальности... Предупреждаю сериал для просмотра совершеннолетних, есть сцены эротики и жестокости!