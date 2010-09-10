Фантастика про параллельные измерения
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Фантастика про параллельные измерения
Делимся фильмами и фантастическими сериалами которые понравились и можно предложить знакомым для просмотра. Вот например на днях закончил смотреть 10-тую серию понравившегося фантастического фильма 2018 года Двойник, про шпионов, порталы и параллельное измерение на планете Земля. По началу показался достаточно нудным, но потом вникнув понял что сериал достаточно интересный, новые артисты и идеи в которой проявляются недостатки параллельной реальности... Предупреждаю сериал для просмотра совершеннолетних, есть сцены эротики и жестокости!
Re: Фантастика про параллельные измерения
Всем приветик. Мне тоже нравятся смотреть такие фильмы. Вот совсем не давно пересмотре американский фантастический сериал Сотня. И хотя его смотрел и раньше , но еще раз пересмотрел с большим интересом. Не стану за цикливаться на пересказе сюжета, если не смотрели рекомендую посмотреть его здесь - http://lostfilmhd-720.ru/21-sotnya-5-sezon-smotret-onlajn-lostfilm-serial-vse-serii-besplatno-hd-720.html в хорошем качестве
Re: Фантастика про параллельные измерения
Кстати в продолжение начатой темы. Совсем не давно на экраны вышел новый американский боевик Миссия не выполнима 6 ,премьера которого в России состоялась 26 июля. Смысла пересказывать сюжет фильма не вижу. Надеюсь кто смотрел предыдущие сезоны с ним хорошо знакомы. А посмотреть его можно здесь : http://kinosklad.biz/5384-missiya-nevyp ... nline.html прямо не выходя из дома в хорошем качестве и без рекламы.
Re: Фантастика про параллельные измерения
Всем приветики. Я лично фантастику не очень , а предпочитаю больше комедии. Кстати на днях посмотрела классную американскую комедию Голдсберги : http://kinobaks.org/7676-goldbergi-6-sezon.html Не стану вдаваться подробности сюжета , а рекомендую посмотреть в этом онлайн кинотеатре , в хорошем качестве и без рекламы
Re: Фантастика про параллельные измерения
Кстати еще могу порекомендовать из этой серии новый американский фильм Веном Если еще его не смотрели можете посмотреть его здесь: http://hdkino.vip/filmy/filmy_2018/venom/26-1-0-1115 в хорошем качестве и без рекламы. Надеюсь он вам понравится.
5 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей