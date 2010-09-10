Магазин бетонного завода "Строй Дом"

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Магазин бетонного завода "Строй Дом"

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:21

Магазин бетонного завода "Строй Дом" предлагает бетон, раствор и керамзитобетон по низким ценам. Доставка осуществляется АБС объёмом 7-10 куб. метров по Ярославскому, Щёлковскому и Красноармейскому шоссе московской области. Предлагаем услуги бетононасосов 22 и 36 метров. Цены на бетон и растворы можете узнать по ссылке:[бетон цена. Телефоны: 8 (495) 967-28-90, 8 (915) 199-67-40, 8 (925) 882-19-07, 8 (963) 609-32-31.
Местонахождение: Московская обл., посёлок Зверосовхоза, ул. Центральная 1, промзона.
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