Магазин бетонного завода "Строй Дом"
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Магазин бетонного завода "Строй Дом"
Магазин бетонного завода "Строй Дом" предлагает бетон, раствор и керамзитобетон по низким ценам. Доставка осуществляется АБС объёмом 7-10 куб. метров по Ярославскому, Щёлковскому и Красноармейскому шоссе московской области. Предлагаем услуги бетононасосов 22 и 36 метров. Цены на бетон и растворы можете узнать по ссылке:[бетон цена. Телефоны: 8 (495) 967-28-90, 8 (915) 199-67-40, 8 (925) 882-19-07, 8 (963) 609-32-31.
Местонахождение: Московская обл., посёлок Зверосовхоза, ул. Центральная 1, промзона.
Местонахождение: Московская обл., посёлок Зверосовхоза, ул. Центральная 1, промзона.
Re: Магазин бетонного завода "Строй Дом"
Кстати , а цены наверное самые низкие и в самом деле
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей