Как убрать рекламу в браузере

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Как убрать рекламу в браузере

Сообщение vorog58 » Сегодня, 09:29

Всем привет. Наверное многие сталкивались с такой проблемой , как реклама в браузер. Да АД блок не помогает. И как можно избавиться от этой надоедливой рекламы , можно узнать прочитав эту статью- http://hw.ucoz.net/blog/2018-02-21-2
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