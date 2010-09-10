Как убрать рекламу в браузере
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Как убрать рекламу в браузере
Всем привет. Наверное многие сталкивались с такой проблемой , как реклама в браузер. Да АД блок не помогает. И как можно избавиться от этой надоедливой рекламы , можно узнать прочитав эту статью- http://hw.ucoz.net/blog/2018-02-21-2
Re: Как убрать рекламу в браузере
Меня реклама в браузере не раздражает. Особенно если она действительно полезная и не занимает 90% от площади экрана.
Re: Как убрать рекламу в браузере
Действительно хорошая для вас, как для посетителя сайта? Хм, вряд ли.
Re: Как убрать рекламу в браузере
Может и не самая, но точно не раздражает. примеры рекламных блоков можно посмотреть https://partner.directadvert.ru/text/partners_showcase здесь.
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