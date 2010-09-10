Как убрать рекламу в браузере

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Как убрать рекламу в браузере

Сообщение vorog58 » 15 май 2018, 09:29

Всем привет. Наверное многие сталкивались с такой проблемой , как реклама в браузер. Да АД блок не помогает. И как можно избавиться от этой надоедливой рекламы , можно узнать прочитав эту статью- http://hw.ucoz.net/blog/2018-02-21-2
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Как убрать рекламу в браузере

Сообщение Voed » 21 сен 2018, 16:32

Меня реклама в браузере не раздражает. Особенно если она действительно полезная и не занимает 90% от площади экрана.
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Как убрать рекламу в браузере

Сообщение Малинка90 » 25 сен 2018, 17:13

Действительно хорошая для вас, как для посетителя сайта? Хм, вряд ли.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Как убрать рекламу в браузере

Сообщение Voed » 26 сен 2018, 16:14

Может и не самая, но точно не раздражает. примеры рекламных блоков можно посмотреть https://partner.directadvert.ru/text/partners_showcase здесь.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6971
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Как убрать рекламу в браузере

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:49

Надо Гуглу заплатить 157 руб за 6 мес. и рекламы не будет.
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