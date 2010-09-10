Интим

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Интим

Сообщение Hijid » 40 минут назад

Сейчас много сайтов которые предоставляют такие услуги, но не все они правдивые. Помню когда-то вызвал себе девушку, по фоткам просто куколка, а приехала какая-то обезьяна. Я был в шоке если честно, в этот раз вызывал себе уже с другого сайта, боялся, что Халк приедет какой-нибудь)))Но все было норм, девушка оказалась очень красивая, так что если кому нужно, то вызывайте только от сюда http://prostitutkisamaryxxx.com
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