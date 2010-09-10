Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение vorog58 » Вчера, 18:50

Всем привет. Подскажите где можно взять кредит без справок и поручителей. Вот надыбал один ресурс: https://creditop24.ru/kredit-bez-spravok/ где представлен перечень банков , предлагающих такую услугу. Кто-нибудь уже пользовался? Что можете посоветовать?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость