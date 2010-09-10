Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение vorog58 » 22 май 2018, 18:50

Всем привет. Подскажите где можно взять кредит без справок и поручителей. Вот надыбал один ресурс: https://creditop24.ru/kredit-bez-spravok/ где представлен перечень банков , предлагающих такую услугу. Кто-нибудь уже пользовался? Что можете посоветовать?
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение щукин » 21 июн 2018, 23:03

Я бы все же не очень рассчитывал на то что вам просто так дадут кредит. Лучше все попробовать заработать, может быть даже посетив этот сайт и испытать свою удачу, может именно таким образом вы получите недостающие средства. Только действуйте с умом и не полагайтесь на эмоции.
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Buneyaz » 07 июл 2018, 07:41

С МФО не советую связываться, лучше у знакомых/родственников. А так можн получить практически в любой МФО, они все дают без справок
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Hijid » Вчера, 16:45

Каждый день только и слышно об историях с кредитами! Печальный опыт с кредитами был и у самих, помниться когда жена сидела с ребенком дома и я на одной работе еле нас обеспечивал. Когда выхода уже не было, хотел брать еще один кредит, мне посчасливилось зайти на https://topigrovyeavtomaty.com и вывести не малую сумму на счет. Жене конечно же не говорю откуда деньги, говорю что работаю в интернете.
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