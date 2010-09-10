Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Всем привет. Подскажите где можно взять кредит без справок и поручителей. Вот надыбал один ресурс: https://creditop24.ru/kredit-bez-spravok/ где представлен перечень банков , предлагающих такую услугу. Кто-нибудь уже пользовался? Что можете посоветовать?
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Я бы все же не очень рассчитывал на то что вам просто так дадут кредит. Лучше все попробовать заработать, может быть даже посетив этот сайт и испытать свою удачу, может именно таким образом вы получите недостающие средства. Только действуйте с умом и не полагайтесь на эмоции.
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
С МФО не советую связываться, лучше у знакомых/родственников. А так можн получить практически в любой МФО, они все дают без справок
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Каждый день только и слышно об историях с кредитами! Печальный опыт с кредитами был и у самих, помниться когда жена сидела с ребенком дома и я на одной работе еле нас обеспечивал. Когда выхода уже не было, хотел брать еще один кредит, мне посчасливилось зайти на https://topigrovyeavtomaty.com и вывести не малую сумму на счет. Жене конечно же не говорю откуда деньги, говорю что работаю в интернете.
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
и чтоб не отдавать??)dichek писал(а):Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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