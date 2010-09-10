Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение vorog58 » 22 май 2018, 18:50

Всем привет. Подскажите где можно взять кредит без справок и поручителей. Вот надыбал один ресурс: https://creditop24.ru/kredit-bez-spravok/ где представлен перечень банков , предлагающих такую услугу. Кто-нибудь уже пользовался? Что можете посоветовать?
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение щукин » 21 июн 2018, 23:03

Я бы все же не очень рассчитывал на то что вам просто так дадут кредит. Лучше все попробовать заработать, может быть даже посетив этот сайт и испытать свою удачу, может именно таким образом вы получите недостающие средства. Только действуйте с умом и не полагайтесь на эмоции.
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Buneyaz » 07 июл 2018, 07:41

С МФО не советую связываться, лучше у знакомых/родственников. А так можн получить практически в любой МФО, они все дают без справок
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Hijid » 11 июл 2018, 16:45

Каждый день только и слышно об историях с кредитами! Печальный опыт с кредитами был и у самих, помниться когда жена сидела с ребенком дома и я на одной работе еле нас обеспечивал. Когда выхода уже не было, хотел брать еще один кредит, мне посчасливилось зайти на https://topigrovyeavtomaty.com и вывести не малую сумму на счет. Жене конечно же не говорю откуда деньги, говорю что работаю в интернете.
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dichek
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июл 2009, 13:27

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение dichek » 20 июл 2018, 12:53

Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11299
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение UNCLE1911 » 26 июл 2018, 22:38

dichek писал(а):Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
и чтоб не отдавать??)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение inna8585v » 30 сен 2018, 16:59

Могу порекомендовать этот ресурс :https://zaim-center.net/board/mikrozaim/zaim_na_qiwi/6 , где имеется список банков и организаций выдающих такие займы Кстати я не давно сама брала на MangoMoney , оформили за 15 минут и перевели на Киви.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Stivvi » 05 окт 2018, 13:26

Buneyaz писал(а):С МФО не советую связываться, лучше у знакомых/родственников. А так можн получить практически в любой МФО, они все дают без справок

Можно подать заявку на кредит сразу в несколько банков https://kredity-v-ryazani.ru/ - и указать, что у вас нет справки о доходах и поручителей, после просто подожди одобрения от банков, как правило, их несколько
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение щукин » Сегодня, 18:43

UNCLE1911 писал(а):
dichek писал(а):Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
и чтоб не отдавать??)

Не думаю что так получиться, если вы честный человек. Но вот выгодные условия найти можно. Когда мне понадобилось взять микрозайм то я нашел на этом сайте https://fin-book.ru/ выгодное предложение, которым и воспользовался.
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