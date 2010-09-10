Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Buneyaz » 07 июл 2018, 07:41

С МФО не советую связываться, лучше у знакомых/родственников. А так можн получить практически в любой МФО, они все дают без справок
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dichek
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июл 2009, 13:27

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение dichek » 20 июл 2018, 12:53

Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение UNCLE1911 » 26 июл 2018, 22:38

dichek писал(а):Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
и чтоб не отдавать??)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Stivvi » 05 окт 2018, 13:26

Buneyaz писал(а):С МФО не советую связываться, лучше у знакомых/родственников. А так можн получить практически в любой МФО, они все дают без справок

Можно подать заявку на кредит сразу в несколько банков https://kredity-v-ryazani.ru/ - и указать, что у вас нет справки о доходах и поручителей, после просто подожди одобрения от банков, как правило, их несколько
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Алексеич » 01 мар 2021, 20:52

Откладывать я не умею, поэтому свободных денег нет, а нужно теще подарок купить. Думаю обратиться в кредитные организации и взять небольшую сумму на небольшой срок. Как думаете стоящая идея?
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.

Сообщение Зинаидушка » 02 мар 2021, 08:52

Хочу поделиться и своим опытом. Дело в том, что познакомилась недавно с компанией, которая создала приложение алекс кредит для быстрого оформления займа через интернет. Из плюсов: дают денежки даже тем, у кого плохая кредитная история, а также большая максимальная сумма займа. Советую, если срочно понадобилось одолжить денег.
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