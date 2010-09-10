Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
С МФО не советую связываться, лучше у знакомых/родственников. А так можн получить практически в любой МФО, они все дают без справок
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
и чтоб не отдавать??)dichek писал(а):Дабы оживить тему: где можно получить кредит без справок и поручителей, и без паспорта.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Buneyaz писал(а):С МФО не советую связываться, лучше у знакомых/родственников. А так можн получить практически в любой МФО, они все дают без справок
Можно подать заявку на кредит сразу в несколько банков https://kredity-v-ryazani.ru/ - и указать, что у вас нет справки о доходах и поручителей, после просто подожди одобрения от банков, как правило, их несколько
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Откладывать я не умею, поэтому свободных денег нет, а нужно теще подарок купить. Думаю обратиться в кредитные организации и взять небольшую сумму на небольшой срок. Как думаете стоящая идея?
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Где можно получить кредит без справок и поручителей.
Хочу поделиться и своим опытом. Дело в том, что познакомилась недавно с компанией, которая создала приложение алекс кредит для быстрого оформления займа через интернет. Из плюсов: дают денежки даже тем, у кого плохая кредитная история, а также большая максимальная сумма займа. Советую, если срочно понадобилось одолжить денег.
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