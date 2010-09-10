Мебель для дома.

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Мебель для дома.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 16:31

Не давно въехали в новую квартиру. Ну естественно стал вопрос как и чем обставить наш новый дом Один наш хороший знакомый порекомендовал Группу Компаний Мебель Ру - http://gcmebel.ru/ где представлен большой выбор качественной и не дорогой мебели. Кстати там и выбрали не плохую и недорогую мебель в гостиную и детскую
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