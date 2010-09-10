Трейлер Кристофер Робин. (Winnie Pooh 2018)
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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Трейлер Кристофер Робин. (Winnie Pooh 2018)
Всем привет. Скоро состоится премьера Диснеевского фильма Кристофер Робин. Режиссер Марк Форстер. Главные герои фильма это Эван Макгрегор, как Кристофер Робин; Хейли Этвелл, как его жена Эвелин Я не стану пересказывать сюжет фильма , а советую посмотреть трейлер: https://vidosy.com/video/0URpDxIjZrQ/Christopher-Robin-Official-Trailer.html Премьера состоится 3 августа.
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