Трейлер Кристофер Робин. (Winnie Pooh 2018)
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Трейлер Кристофер Робин. (Winnie Pooh 2018)
Всем привет. Скоро состоится премьера Диснеевского фильма Кристофер Робин. Режиссер Марк Форстер. Главные герои фильма это Эван Макгрегор, как Кристофер Робин; Хейли Этвелл, как его жена Эвелин Я не стану пересказывать сюжет фильма , а советую посмотреть трейлер: https://vidosy.com/video/0URpDxIjZrQ/Christopher-Robin-Official-Trailer.html Премьера состоится 3 августа.
Re: Трейлер Кристофер Робин. (Winnie Pooh 2018)
Кстати на днях посмотрел новый боевик выпущенный совместно Великобритания -США Отель Артемеда - http://filmy-2017.online/otel-artemida-2018-2571-16 Во первых впечатление на меня произвел не плохое. Режиссер Дрю Пирс по моему справился со своей задачей и сделал довольно увлекательный ганстерский фильм. Во вторых -не плохой актерский состав. И сюжет довольно захватывающий. Я думаю , что его стоит посмотреть, время зря не потратите.
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