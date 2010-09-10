Азиатское кино, комедии, сериалы

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Азиатское кино, комедии, сериалы

Сообщение mihel60 » Вчера, 20:35

Давайте делиться интересными кино-новинками азиатского производства. Вот например на днях понравилась китайская комедия Приключения в Таиланде думаю будет интересно тем кто любит азиатский юмор , улыбка и хорошее настроение будет обеспечено.

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