Сообщение mihel60 » Вчера, 20:35

Приключения в Таиланде

Давайте делиться интересными кино-новинками азиатского производства. Вот например на днях понравилась китайская комедиядумаю будет интересно тем кто любит азиатский юмор , улыбка и хорошее настроение будет обеспечено.