Азиатское кино, комедии, сериалы
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Азиатское кино, комедии, сериалы
Давайте делиться интересными кино-новинками азиатского производства. Вот например на днях понравилась китайская комедия Приключения в Таиланде думаю будет интересно тем кто любит азиатский юмор , улыбка и хорошее настроение будет обеспечено.
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