Сообщение inna8585v » Сегодня, 18:11

Мне тоже не очень нравятся смотреть такие фильмы. Вот совсем не давно посмотрела американский фантастический фильм Незнакомцы :http://funtik.tv/11923-neznakomcy-2018-online.html.Лично мне понравился , смотрела с большим интересом. Не стану вдаваться в подробности сюжета , если не смотрели рекомендую посмотреть в онлай кинотеатре Фунтик ТВ -в хорошем качестве и без рекламы.