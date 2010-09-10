Азиатское кино, комедии, сериалы
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Азиатское кино, комедии, сериалы
Давайте делиться интересными кино-новинками азиатского производства. Вот например на днях понравилась китайская комедия Приключения в Таиланде думаю будет интересно тем кто любит азиатский юмор , улыбка и хорошее настроение будет обеспечено.
Re: Азиатское кино, комедии, сериалы
Мне нравится азиатское кино, особенно пикантные видео sekslar . Последнее время только на этом сайте и смотрю ролики. Разнообразие разделов большое, каждый найдет для себя что-то интересненькое. Поэтому, советую посмотреть, с уверенностью могу сказать, что понравится всем. Экзотика всегда притягивает.
Re: Азиатское кино, комедии, сериалы
Всем привет . Если честно , то я скептически отношусь к азиатскому кинематографу. Мне больше нравится смотреть содержательные передачи , такие как Мужское Женское o где затрагиваются действительно жизненые темы. Где реальные герои обсуждают те ситуации , в которую попали , а так же как исправить и решить те жизненые вопросы. Кстати очень интересная передача , здесь : http://muzhskoe-zhenskoe.info можно посмотреть все выпуски в онлайн в хорошем качестве
Re: Азиатское кино, комедии, сериалы
Мне тоже не очень нравятся смотреть такие фильмы. Вот совсем не давно посмотрела американский фантастический фильм Незнакомцы :http://funtik.tv/11923-neznakomcy-2018-online.html.Лично мне понравился , смотрела с большим интересом. Не стану вдаваться в подробности сюжета , если не смотрели рекомендую посмотреть в онлай кинотеатре Фунтик ТВ -в хорошем качестве и без рекламы.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей