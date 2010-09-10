Азиатское кино, комедии, сериалы

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Азиатское кино, комедии, сериалы

Сообщение mihel60 » 03 июн 2018, 20:35

Давайте делиться интересными кино-новинками азиатского производства. Вот например на днях понравилась китайская комедия Приключения в Таиланде думаю будет интересно тем кто любит азиатский юмор , улыбка и хорошее настроение будет обеспечено.

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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Азиатское кино, комедии, сериалы

Сообщение Hijid » 28 июл 2018, 18:57

Мне нравится азиатское кино, особенно пикантные видео sekslar . Последнее время только на этом сайте и смотрю ролики. Разнообразие разделов большое, каждый найдет для себя что-то интересненькое. Поэтому, советую посмотреть, с уверенностью могу сказать, что понравится всем. Экзотика всегда притягивает.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Азиатское кино, комедии, сериалы

Сообщение vorog58 » 08 авг 2018, 08:43

Всем привет . Если честно , то я скептически отношусь к азиатскому кинематографу. Мне больше нравится смотреть содержательные передачи , такие как Мужское Женское o где затрагиваются действительно жизненые темы. Где реальные герои обсуждают те ситуации , в которую попали , а так же как исправить и решить те жизненые вопросы. Кстати очень интересная передача , здесь : http://muzhskoe-zhenskoe.info можно посмотреть все выпуски в онлайн в хорошем качестве
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Азиатское кино, комедии, сериалы

Сообщение inna8585v » Сегодня, 18:11

Мне тоже не очень нравятся смотреть такие фильмы. Вот совсем не давно посмотрела американский фантастический фильм Незнакомцы :http://funtik.tv/11923-neznakomcy-2018-online.html.Лично мне понравился , смотрела с большим интересом. Не стану вдаваться в подробности сюжета , если не смотрели рекомендую посмотреть в онлай кинотеатре Фунтик ТВ -в хорошем качестве и без рекламы.
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