Чем утеплить контейнер?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, Колхозник

Ответить
Аватара пользователя
mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Чем утеплить контейнер?

Сообщение mihel60 » Вчера, 20:56

Купил на дачу 20 тонный контейнер для оборудования его под дачный домик - вырезал оконный и дверной проемы, установил МП-окно и железную дверь, вот теперь к осени планирую бюджетно и экологично утеплить потолок, стены и пол, да кстати и дверь тоже. Лучше его утеплить только внутри или снаружи тоже? Если у кого есть опыт подскажите… уверен эта информация пригодится не только мне!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя