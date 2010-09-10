Сообщение mihel60 » Вчера, 20:56

Купил на дачу 20 тонный контейнер для оборудования его под дачный домик - вырезал оконный и дверной проемы, установил МП-окно и железную дверь, вот теперь к осени планирую бюджетно и экологично утеплить потолок, стены и пол, да кстати и дверь тоже. Лучше его утеплить только внутри или снаружи тоже? Если у кого есть опыт подскажите… уверен эта информация пригодится не только мне!