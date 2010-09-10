Сообщение breakingthelaw » Сегодня, 12:33

Привет, форумчане.

Посоветуйте, кто сможет провести интернет в частный сектор в центре города.

К материальным вложениям в рамках разумного (покупка кабеля, работы по подключению) готовы, но никто не хоччет даже браться.