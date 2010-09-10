Интернет в частный сектор
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 апр 2018, 14:33
Интернет в частный сектор
Привет, форумчане.
Посоветуйте, кто сможет провести интернет в частный сектор в центре города.
К материальным вложениям в рамках разумного (покупка кабеля, работы по подключению) готовы, но никто не хоччет даже браться.
Посоветуйте, кто сможет провести интернет в частный сектор в центре города.
К материальным вложениям в рамках разумного (покупка кабеля, работы по подключению) готовы, но никто не хоччет даже браться.
Re: Интернет в частный сектор
А вам зачем вообще? Я наоборот думаю, что в частный сектор не нужен интернет. Я не ставил так как, в своем частном секторе обычно отдыха от всех. Заказываю туда пару девчонок из http://erotic-massage.rest/ и расслабляюсь с ними. Вы бы только знали как они великолепно делают эротический массаж.
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