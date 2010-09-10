Интернет в частный сектор

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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breakingthelaw
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2018, 14:33

Интернет в частный сектор

Сообщение breakingthelaw » 04 июн 2018, 12:33

Привет, форумчане.
Посоветуйте, кто сможет провести интернет в частный сектор в центре города.
К материальным вложениям в рамках разумного (покупка кабеля, работы по подключению) готовы, но никто не хоччет даже браться.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Интернет в частный сектор

Сообщение Hijid » Вчера, 16:19

А вам зачем вообще? Я наоборот думаю, что в частный сектор не нужен интернет. Я не ставил так как, в своем частном секторе обычно отдыха от всех. Заказываю туда пару девчонок из http://erotic-massage.rest/ и расслабляюсь с ними. Вы бы только знали как они великолепно делают эротический массаж.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Интернет в частный сектор

Сообщение щукин » Вчера, 22:39

Конечно нужен, просто нет сил когда нет интернета. Из за этого я временами не могу посещать свой любимый сайт где я в последнее время нашел отдушину после работы. А вот когда нет интернета то посетить его не получается и это меня очень расстраивает.
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