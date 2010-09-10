Интернет в частный сектор
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 апр 2018, 14:33
Интернет в частный сектор
Привет, форумчане.
Посоветуйте, кто сможет провести интернет в частный сектор в центре города.
К материальным вложениям в рамках разумного (покупка кабеля, работы по подключению) готовы, но никто не хоччет даже браться.
Посоветуйте, кто сможет провести интернет в частный сектор в центре города.
К материальным вложениям в рамках разумного (покупка кабеля, работы по подключению) готовы, но никто не хоччет даже браться.
Re: Интернет в частный сектор
в частном секторе, если не протянуто оптоволокно, ставим усиление мобильного сигнала 4G/LTE в городе получается вообще хорошая скорость. Тарифы от 300 рублей в месяц https://www.antenny62.ru/internet62
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Интернет в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей