Интернет в частный сектор

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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breakingthelaw
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2018, 14:33

Интернет в частный сектор

Сообщение breakingthelaw » 04 июн 2018, 12:33

Привет, форумчане.
Посоветуйте, кто сможет провести интернет в частный сектор в центре города.
К материальным вложениям в рамках разумного (покупка кабеля, работы по подключению) готовы, но никто не хоччет даже браться.
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kolayse
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 09:06

Re: Интернет в частный сектор

Сообщение kolayse » 14 минут назад

в частном секторе, если не протянуто оптоволокно, ставим усиление мобильного сигнала 4G/LTE в городе получается вообще хорошая скорость. Тарифы от 300 рублей в месяц https://www.antenny62.ru/internet62
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