Где приобрести редуктор 1Ч

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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Где приобрести редуктор 1Ч

Сообщение vorog58 » Сегодня, 08:22

Ищу редуктор 1Ч. Перерыл весь интернет. Нашел сайт компании Промтеплострой :https://www.kontaktor.su/reduktor-1ch.html которые и производит данное оборудование. И предложение не плохое, условия и цена подходящие. Кто-нибудь пользовался услугами данного предприятия.Что можете посоветовать?
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