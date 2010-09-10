Ремонт на Гагарина
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- DarkHobbit
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 659
- Зарегистрирован: 13 мар 2008, 05:47
- Откуда: Рязань
Ремонт на Гагарина
Сегодня видел на улице Гагарина чудо - на участке между Полетаева и Черновицкой висит "кирпич". Водители на него внимания не обращают и бодренько едут.
В новостях анонсировали, что проезд будет перекрыт для ремонта с 5 по 13 июня, но пока, если не считать "кирпича", улица живёт обычной жизнью.
В новостях анонсировали, что проезд будет перекрыт для ремонта с 5 по 13 июня, но пока, если не считать "кирпича", улица живёт обычной жизнью.
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