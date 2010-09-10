Сообщение DarkHobbit » Вчера, 23:23

Сегодня видел на улице Гагарина чудо - на участке между Полетаева и Черновицкой висит "кирпич". Водители на него внимания не обращают и бодренько едут.

В новостях анонсировали, что проезд будет перекрыт для ремонта с 5 по 13 июня, но пока, если не считать "кирпича", улица живёт обычной жизнью.